СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-10T15:09:09+03:00

В нем приняли участие более 500 человек

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В Курске в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» прошел итоговый форум «Мой бизнес – мое будущее». Его организаторами выступили региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства, комитет молодежной политики и туризма, а также Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области».

Лучшие проекты и предприниматели получили наградыФото: Яна ШЕЛЕСТ

Форум собрал более полутысячи человек и стал площадкой для конструктивных диалогов, укрепления связей и обмена опытом. На форуме работала выставка, где себя презентовали предприниматели региона. Губернатор Роман Старовойт осмотрел экспозицию и пообщался с каждым бизнесменом.

Приятным бонусом форума стал авторский семинар Максима ПоташеваФото: Яна ШЕЛЕСТ

Лучшие проекты и предприниматели получили награды. Приятным бонусом форума стал авторский семинар магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева «Эффективное принятие решений».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/748849" frameborder="0"></iframe> В Курске прошел бизнес-форум.Яна ШЕЛЕСТ

ИСТОЧНИК KP.RU