В Курске прошел бизнес-форум
В Курске в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» прошел итоговый форум «Мой бизнес – мое будущее». Его организаторами выступили региональный комитет промышленности, торговли и предпринимательства, комитет молодежной политики и туризма, а также Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области».
Лучшие проекты и предприниматели получили наградыФото: Яна ШЕЛЕСТ
Форум собрал более полутысячи человек и стал площадкой для конструктивных диалогов, укрепления связей и обмена опытом. На форуме работала выставка, где себя презентовали предприниматели региона. Губернатор Роман Старовойт осмотрел экспозицию и пообщался с каждым бизнесменом.
Приятным бонусом форума стал авторский семинар Максима ПоташеваФото: Яна ШЕЛЕСТ
Лучшие проекты и предприниматели получили награды. Приятным бонусом форума стал авторский семинар магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима Поташева «Эффективное принятие решений».
В Курске прошел бизнес-форум.Яна ШЕЛЕСТ
ИСТОЧНИК KP.RU