Дети ДНР И ЛНР получат 10 тысяч подарков от Курской области
Сбор велся на базе аварийно-спасательной службы региона
Первую партию – пять тысяч подарков уже отправилиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Дети Луганской и Донецкой республик к Новому году получат от жителей Курской области десять тысяч подарков. Сбор велся на базе аварийно-спасательной службы региона, в акции приняли участие курские предприятия и организации, муниципальные образования и жители региона.
Первую партию – пять тысяч подарков уже отправили, автомобиль с гуманитарным грузом находится на пути в Ростов-на-Дону в центр «Спас», затем подарки передадут администрациям ДНР и ЛНР.
В ближайшее время доставят и вторую партию, чтобы дети успели получить все подарки до начала праздников.
ИСТОЧНИК KP.RU