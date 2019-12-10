Дети ДНР И ЛНР получат 10 тысяч подарков от Курской области

СЕГОДНЯ 14:35 2019-12-10T14:35:07+03:00

Первую партию – пять тысяч подарков уже отправили Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Дети Луганской и Донецкой республик к Новому году получат от жителей Курской области десять тысяч подарков. Сбор велся на базе аварийно-спасательной службы региона, в акции приняли участие курские предприятия и организации, муниципальные образования и жители региона.

Первую партию – пять тысяч подарков уже отправили, автомобиль с гуманитарным грузом находится на пути в Ростов-на-Дону в центр «Спас», затем подарки передадут администрациям ДНР и ЛНР.

В ближайшее время доставят и вторую партию, чтобы дети успели получить все подарки до начала праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU