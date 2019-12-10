В Курске показали лучшие работы студентов ВГИКа

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-10T14:10:04+03:00

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В Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона прошел показ «Наше кино: взгляд в будущее». Это короткометражные фильмы, которые высоко оценили куряне на показах 39-ого фестиваля ВГИК в ноябре.

Выставка творческих работ студентов Курского художественно-графического факультета в стиле плакатного искусстваФото: Светлана ВОЛКОВА

На этот раз гостям проекта «Кино в театре» представили выставку творческих работ студентов Курского художественно-графического факультета в стиле плакатного искусства, а также выступление вокально-инструментальной группы «Lost In Time» из Дворца пионеров и школьников.

Кинопоказ «Наше кино: взгляд в будущее», организованный по страницам фестиваля ВГИК-2019, включил в себя пять работ из его программы. Напомним: на этот раз фестивальные показы состоялись более чем на 90 площадках по всему региону, их посетило около шести тысяч человек. Вместе со всей страной куряне участвовали во всенародном голосовании, оценивая фильмы по 10-бальной шкале и определяя победителя в номинации «Приз зрительских симпатий». Им стал фильм «Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа» режиссера Леонида Гардаша из вгиковской мастерской народного артиста, актера, режиссера и сценариста Владимира Ивановича Хотиненко. К слову, в прошлом году Леонид Гардаш тоже стал обладателем приза зрительских симпатий с фильмом «Точка бифуркации».

Работы студентов худграфаФото: Светлана ВОЛКОВА

Итак гости проекта увидели пять короткометражек в одном показе: «Меня зовут Петя» режиссера Дарьи Биневской, «Умри, Джульетта» Максима Шабалина, «Загадочная история» Александры Петровской, «Покорми кота, или как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа» Леонида Гардаша и анимацию «Эхо в облаках» Надежды Шибаловой.

Информационный спонсор проекта "Комсомольская правда - Курск".

"Наше кино: Взгляд в будущее" (проект "Кино в театре").

ИСТОЧНИК KP.RU