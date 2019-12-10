2019-12-10T13:20:54+03:00
Происшествия

Горячую воду и тепло 20 тысячам курян планируют вернуть вечером

Замгубернатора пообещал выдать мерзнущим горожанам обогреватели
Ольга ДАНИЛОВА
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О ЧП сообщили в столицу и ждут помощи оттудаО ЧП сообщили в столицу и ждут помощи оттудаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как уже сообщала "КП", рано утром 10 декабря в Северо-Западном микрорайоне Курска произошла очередная крупная коммунальная авария. Обнаружено два порыва теплотрассы. В зоне отключения отопления и горячей воды осталось порядка 200 домов и ряд социальных объектов - школа и три детсада.

Повреждения обнаружены на улице 50 лет Октября и на перекрестке проспект Хрущева-улица Студенческая. Предварительной причиной называют наружную коррозию сети. На месте ведутся подготовительные работы – откачка воды.

- В 8:30 о сложившейся ситуации доложили в федеральный центр. Сейчас жилищная инспекция проводит работу со всеми управляющими компаниями, чтобы минимизировать потери. Из аварийного резерва готовы выдавать обогреватели. Планируем непосредственно к ремонтным работам приступить к 14:00, – сказал заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По предварительным данным, тепло в квартиры курян начнет поступать ближе к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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