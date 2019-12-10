2019-12-10T12:49:25+03:00
Происшествия

Курянка потеряла полмиллиона, пытаясь отменить перевод

Звонивший представился сотрудником банка
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина последовала указаниям мошенника и лишилась крупной суммыЖенщина последовала указаниям мошенника и лишилась крупной суммыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Пытаясь предотвратить операцию по карте, которую не совершала, более 500 тысяч рублей лишилась 52-летняя курянка. Женщине с неизвестного номера позвонил якобы представитель банка и предложил немедленно отменить перевод крупной суммы, который женщина на самом деле не совершала. Для этого он потребовал реквизиты кредитки, которые курянка, не задумываясь, предоставила. Списание средств произошло за несколько секунд, и женщина сразу направилась в полицию.

Полицейские в очередной раз напоминают о том, что любая предоплата, за услугу или товар, особенно на расстоянии – эти риск для потребителя. Мошенники часто создают ложные страницы «банков», «магазинов», чтобы ввести в заблуждение потенциальных жертв. А также звонят с посторонних номеров и утверждают, что являются представителями банков.

Ни при каких условиях не соглашайтесь на перевод денег неизвестным. Не сообщайте информацию о своих банковских картах.

Тщательно проверяйте информацию обо всех предоставляемых услугах и товаре, предупреждают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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