Под Курском горел склад

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-10T12:01:55+03:00

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10 декабря в 08:42 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании склада на улице Кирова в Рыльске. На место происшествия выехали пожарные ПЧ № 39 Рыльского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и сотрудники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 08:49, полностью ликвидировали в 09:05. В результате пожара в складском помещении сгорела солома на площади 50 квадратных метров. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU