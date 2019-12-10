В Курске без тепла остались 159 многоэтажек, школа и три детсада
В Курске снова произошла авария на теплосетях в Центральном округе города. 10 декабря в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступило сообщение о проведении ремонтно-восстановительных работ участка магистрального трубопровода в Курске в Северо - Западном микрорайоне Центрального округа, сообщили в МЧС региона.
- В зону отключения предварительно попадают 159 многоквартирных жилых дома различной этажности (5 - 17 этажных) в Северо - Западном микрорайоне с населением 20538 человек, из них 5230 детей. Также без тепла и горячей воды остались школа №59 и три детских сада (№5, №4, №135). На место направлена оперативная группа УГОЧС Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области», аварийно-восстановительная бригада ПАО «Квадра» - «Курская генерация», - пояснили в МЧС.
Информация уточняется.
Сейчас в городе температура воздуха +1, ветер юго-западный 5 м/с, днем до 5° тепла.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU