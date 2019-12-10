Курянам предлагают присоединиться к волонтерам Победы

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-10T09:07:29+03:00

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Стать волонтером Победы может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. и стать частью большой международной команды, которая поможет в организации ключевых мероприятий празднования юбилея Победы не только в России, но и в других странах мира.

Курские активисты смогут принять участие в таких акциях, как Парад Победы, шествие Бессмертного полка, «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб». Они будут помогать ветеранам, благоустраивать памятные места и захоронения, знакомить молодежь с историей страны и своей семьи, противодействовать фальсификации истории.

Лучшие добровольцы станут соорганизаторами крупных мероприятий по празднованию 75-летия Победы не только в Курске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, на Сахалине, а также в других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU