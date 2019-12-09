2019-12-09T17:51:27+03:00
Звезды

Курская область получит 478 млн рублей на помещения для краеведческого музея

Деньги выделило Правительство РФ
Яна ШЕЛЕСТ
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Курский электроаппаратный завод уже передал здание в безвозмездное пользование областному краеведческому музеюКурский электроаппаратный завод уже передал здание в безвозмездное пользование областному краеведческому музею
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Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении регионам трансфертов на строительство и реконструкцию региональных и муниципальных учреждений культуры. Всего между субъектами страны распределили 3,5 млрд рублей. Как пояснил заместитель губернатора Алексей Смирнов, Курской области одобрили заявку, поданную еще в феврале.

«С января по август мы провели архитектурный конкурс «Курск 2032». По его итогам, исходя из решения жюри и мнения жителей, определено, что новое здание для краеведческого музея строиться не будет. Под его нужды приспособят мужскую классическую гимназию. Федеральные средства будут направлены именно на эти цели», - сказал Алексей Смирнов.

Курский электроаппаратный завод уже передал здание в безвозмездное пользование областному краеведческому музею. Сейчас готовят техническое задание для объявления конкурса на проектирование по реставрации. В сентябре 2020 года уточненная заявка будет представлена в Министерство культуры РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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