2019-12-09T17:22:23+03:00
Происшествия

Гражданка Украины пыталась дать взятку курскому таможеннику

Женщины хотела провезти через границу продукты питания
Яна ШЕЛЕСТ
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Гражданка Украины настойчиво предлагала таможеннику взятку в размере пяти тысяч рублейГражданка Украины настойчиво предлагала таможеннику взятку в размере пяти тысяч рублей
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В автомобильном пункте пропуска Теткино Курской таможни гражданка Украины нарушила установленные таможенные правила при ввозе на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров, подконтрольных ветеринарному надзору и подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

Чтобы избежать ответственности за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе в Россию товарной партии продуктов питания общим весом более 92 килограммов, гражданка Украины настойчиво предлагала таможеннику пять тысяч рублей.

Женщина хотела провезти 92 кг продуктов

Женщина хотела провезти 92 кг продуктов

Старший государственный таможенный инспектор о незаконном предложении сообщила вышестоящему руководству. При передаче взятки гражданку Украины задержали. Теперь, кроме административного наказания ей грозит и уголовная ответственность за попытку дачи взятки должностному лицу таможенного органа.

Курский следственный отдел на транспорте в отношении 60-летней женщины возбудил уголовное дело по статье о мелком взяточничестве. За это правонарушение ей грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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