Гражданка Украины пыталась дать взятку курскому таможеннику

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-09T17:22:23+03:00

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В автомобильном пункте пропуска Теткино Курской таможни гражданка Украины нарушила установленные таможенные правила при ввозе на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров, подконтрольных ветеринарному надзору и подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска.

Чтобы избежать ответственности за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе в Россию товарной партии продуктов питания общим весом более 92 килограммов, гражданка Украины настойчиво предлагала таможеннику пять тысяч рублей.

Женщина хотела провезти 92 кг продуктов

Старший государственный таможенный инспектор о незаконном предложении сообщила вышестоящему руководству. При передаче взятки гражданку Украины задержали. Теперь, кроме административного наказания ей грозит и уголовная ответственность за попытку дачи взятки должностному лицу таможенного органа.

Курский следственный отдел на транспорте в отношении 60-летней женщины возбудил уголовное дело по статье о мелком взяточничестве. За это правонарушение ей грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU