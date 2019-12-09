2019-12-09T15:01:51+03:00
Происшествия

В Курске девушка-таксистка поймала грабителя

Пьяный мужчина украл у автомобилистки телефон
Юлия ДИДЕНКО
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В Курске таксистка сама задержала грабителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 9 декабря.

Пьяный мужчина заказал такси около часа дня. Но во время поездки он постоянно называл новые адреса. В итоге маршрут все-таки завершился на улице Зеленой. Тогда пассажир расплатился с девушкой наполовину, а затем сделал вид, что переводит оставшиеся деньги через онлайн-банк.

В этот момент он резко схватил с панели мобильный телефон девушки и побежал в сторону гаражного кооператива. Курянка попыталась остановить грабителя словами, а затем стала преследовать его на машине.

Помогли таксистке случайные прохожие и сотрудники полиции. Когда мужчина понял, что единственный выход из лабиринта гаражей перекрыт преследователями, он сдался. Девушка забрала свой телефон.

Оказалось. что местный житель ранее был судим. От проведения медицинского свидетельствования на предмет употребления наркотиков он отказался и по решению суда получил семь суток ареста. Позже выяснилось, что на его счету также две кражи в Северо-Западном микрорайоне. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабёж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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