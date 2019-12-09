2019-12-09T14:32:36+03:00
Общество

В Курской области многодетной семье подарили участок без газа, воды и канализации

Также на территории нет хорошего дорожного покрытия
Юлия ДИДЕНКО
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В Курчатовскую межрайонную прокуратуру обратился местный житель по вопросу нарушения жилищных прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 9 декабря.

Мужчина рассказал, что в 2016 году его семье, в которой воспитывается восемь несовершеннолетних детей, предоставили земельный участок для строительства дома. Но во время проверки выяснилось, что на территории нет сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Из-за этого строящийся дом нельзя подключить к сетям инженерно-технического обеспечения. Кроме того, на участке нет хорошего дорожного покрытия.

Курчатовская прокуратура направила в суд исковое заявление, где потребовала администрацию Курчатова обеспечить земельный участок объектами инженерной и дорожной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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