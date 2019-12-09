Курянина обманули с помощью фейковой страницы о продаже запчастей в соцсетях

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-09T13:32:13+03:00

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Сотрудники западного отдела полиции установили причастного к мошенничеству, которое было совершенно под предлогом продажи автозапчастей. К стражам порядка обратился 27-летний курянин с сообщением, что, в социальных сетях нашел выгодное предложение о продаже составляющих для автомобиля по цене, значительно меньше рыночной. Связавшись с продавцом, он услышал, что товар будет отправлен только после оплаты. Курянин выполнил условия и перечислил почти четыре тысячи рублей. Однако спустя длительное время товар так и не пришел, а страница продавца оказалась заблокированной.

Оперативники установили, что тем самым продавцом, который не выполнил свои обязательства был 37-летний житель Москвы. Для разбирательства полицейские направились в столицу. Выяснилось, что злоумышленник создал страницу, где размещал чужие объявления с рекламного сайта с более низкой ценой. На самом деле товарами не располагал. Одним из первых клиентов стал курянин.

Сейчас устанавливают других потерпевших от мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU