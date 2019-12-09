2019-12-09T13:32:13+03:00
Происшествия

Курянина обманули с помощью фейковой страницы о продаже запчастей в соцсетях

В полиции полагают, что мошенникам могли перечислить деньги несколько человек
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Мошенники использовали чужие объявленияМошенники использовали чужие объявленияФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Сотрудники западного отдела полиции установили причастного к мошенничеству, которое было совершенно под предлогом продажи автозапчастей. К стражам порядка обратился 27-летний курянин с сообщением, что, в социальных сетях нашел выгодное предложение о продаже составляющих для автомобиля по цене, значительно меньше рыночной. Связавшись с продавцом, он услышал, что товар будет отправлен только после оплаты. Курянин выполнил условия и перечислил почти четыре тысячи рублей. Однако спустя длительное время товар так и не пришел, а страница продавца оказалась заблокированной.

Оперативники установили, что тем самым продавцом, который не выполнил свои обязательства был 37-летний житель Москвы. Для разбирательства полицейские направились в столицу. Выяснилось, что злоумышленник создал страницу, где размещал чужие объявления с рекламного сайта с более низкой ценой. На самом деле товарами не располагал. Одним из первых клиентов стал курянин.

Сейчас устанавливают других потерпевших от мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гражданка Украины пыталась дать взятку курскому таможеннику
«Мираторг» увеличивает урожаи
В Курске девушка-таксистка поймала грабителя
В Курской области многодетной семье подарили участок без газа, воды и канализации
В курском Росреестре пройдет День открытых дверей
Курян приглашают в волонтеры
В Курске на ПЛК насмерть сбили пешехода
Курянин порубил на улице Ленина топором щиты наружной рекламы
Разыскивается водитель, сбивший под Курском пешехода
В Курске появился еще один сквер
Курянина отправили в колонию за самодельный пистолет
Улицы Курска украсили светодиодными консолями
Курян приглашают на новогоднюю выставку
Под Курском сгорел «Ниссан»
Курянина отправили в колонию за избиение врача "скорой"
Слишком тонко: спасатели просят курян не выходить на лед
В Курске планируют построить шесть новых подземных переходов
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны уничтожили в Курской области
В Лесопожарный центр Курской области поступило почти сто единиц техники
Многодетным семьям Курской области компенсируют покупку школьной формы
У сотрудницы курской ветклиники посетитель украл деньги
В Курске открылась выставка слабослышащей художницы
В Курске стали чаще выписывать штрафы за парковку на газонах