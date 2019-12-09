2019-12-09T13:10:17+03:00
Деловой Курск

В курском Росреестре пройдет День открытых дверей

Открыта запись на личный прием
Ольга ДАНИЛОВА
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На личном приеме нужно будет предъявить паспортНа личном приеме нужно будет предъявить паспортФото: Из архива КП.
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12 декабря в Управлении Росреестра пройдет общероссийский день приема. Прием проводится с 12:00 до 20:00 по адресу: Курск, ул. 50 лет Октября, 4/6, а также в районах области.

Информация об адресах проведения 12 декабря приема заявителей размещена на официальном сайте Росреестра, на информационных стендах, уточнили в ведомстве.

Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также по предварительной записи. Записаться на личный прием можно по 11 декабря с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 16:45 – в пятницу (за исключением выходных дней) по телефону: 8(4712)51-16-22, доб. 103, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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