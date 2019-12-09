В курском Росреестре пройдет День открытых дверей
12 декабря в Управлении Росреестра пройдет общероссийский день приема. Прием проводится с 12:00 до 20:00 по адресу: Курск, ул. 50 лет Октября, 4/6, а также в районах области.
Информация об адресах проведения 12 декабря приема заявителей размещена на официальном сайте Росреестра, на информационных стендах, уточнили в ведомстве.
Личный прием будет проводиться в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), а также по предварительной записи. Записаться на личный прием можно по 11 декабря с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг, с 9:00 до 16:45 – в пятницу (за исключением выходных дней) по телефону: 8(4712)51-16-22, доб. 103, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU