2019-12-09T12:56:26+03:00
Общество

Курян приглашают в волонтеры

Добровольцем может стать каждый
Яна ШЕЛЕСТ
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Лучшие добровольцы станут соорганизаторами крупных мероприятий по празднованию 75-летия ПобедыЛучшие добровольцы станут соорганизаторами крупных мероприятий по празднованию 75-летия ПобедыФото: Из архива "КП"
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Волонтеры Победы начали набор в волонтерский корпус. Стать волонтером Победы может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и стать частью большой международной команды, которая поможет в организации ключевых мероприятий празднования юбилея Победы не только в России, но и в других странах мира.

Курские активисты смогут принять участие в таких, как Парад Победы, шествие Бессмертного полка, акции «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб». Они будут помогать ветеранам, благоустраивать памятные места и захоронения, знакомить молодежь с историей страны и своей семьи, противодействовать фальсификации истории.

Лучшие добровольцы станут соорганизаторами крупных мероприятий по празднованию 75-летия Победы не только в Курске, но и в Москве, Санкт-Петербурге, на Сахалине, а также в других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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