Курянин порубил на улице Ленина топором щиты наружной рекламы
Около полуночи сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о том, что неизвестный мужчина на улице Ленина рубит топором щиты наружной рекламы и плафоны уличного освещения. На месте происшествия свидетели сообщили группе задержания Росгвардии, что хулиган, разбив несколько билбордов, направился в сторону площади Перекальского, и дали подробное описание примет хулигана.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину около торгово-развлекательного центра «Пушкинский». При виде правоохранителей он попытался скрыться, но его задержали. Нарушителем оказался прежде судимый 25-летний житель Курска. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, уточнили в Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU