2019-12-09T12:17:03+03:00
Происшествия

Курянин порубил на улице Ленина топором щиты наружной рекламы

"Под горячую руку" попали также плафоны уличного освещения
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в центре городаЧП произошло в центре городаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Около полуночи сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о том, что неизвестный мужчина на улице Ленина рубит топором щиты наружной рекламы и плафоны уличного освещения. На месте происшествия свидетели сообщили группе задержания Росгвардии, что хулиган, разбив несколько билбордов, направился в сторону площади Перекальского, и дали подробное описание примет хулигана.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину около торгово-развлекательного центра «Пушкинский». При виде правоохранителей он попытался скрыться, но его задержали. Нарушителем оказался прежде судимый 25-летний житель Курска. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, уточнили в Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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