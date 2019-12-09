В Курске появился еще один сквер

СЕГОДНЯ 11:32 2019-12-09T11:32:04+03:00

В сквере появились 11 скамеек и урны

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В этом году в рамках реализации программы «Народный бюджет» во 2-ом Промышленном переулке Курска благоустроили сквер «Спортивный». В зоне отдыха возвели пешеходные дорожки, уложили тротуарную плитку, установили бордюры. В сквере появились 11 скамеек и урны.

На прошлой неделе в парке Дзержинского и сквере Изумрудный заменили неработающие светильники. Специалисты также отладили систему запуска освещения - фонари будут включаться немного раньше.

В ближайшее время светильники заменят в парке Героев Гражданской войны, скверах Веспремский и Солянка.

ИСТОЧНИК KP.RU