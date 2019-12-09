Курянина отправили в колонию за самодельный пистолет

СЕГОДНЯ 10:43 2019-12-09T10:43:38+03:00

Мужчина сам изготовил оружие и хранил его с собой

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Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу против 47-летнего жителя Курска. Он признан виновным в незаконном изготовлении, ношении и хранении огнестрельного оружия.

Как установлено в суде, в мае мужчина самодельным способом изготовил пистолет из найденных металлических частей, использовав подручные инструменты. По заключению экспертизы он относится к категории ручного огнестрельного оружия и из него можно стрелять. Оружие он носил при себе и хранил в доме. Через некоторое время пистолет изъяли сотрудники полиции.

Суд дал жителю Курска два года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU