Курянина отправили в колонию за самодельный пистолет
Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу против 47-летнего жителя Курска. Он признан виновным в незаконном изготовлении, ношении и хранении огнестрельного оружия.
Как установлено в суде, в мае мужчина самодельным способом изготовил пистолет из найденных металлических частей, использовав подручные инструменты. По заключению экспертизы он относится к категории ручного огнестрельного оружия и из него можно стрелять. Оружие он носил при себе и хранил в доме. Через некоторое время пистолет изъяли сотрудники полиции.
Суд дал жителю Курска два года исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU