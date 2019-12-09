Под Курском сгорел «Ниссан»

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-09T09:46:22+03:00

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8 декабря в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля в селе Вишнево Беловского района. На место ЧП выехали пожарные, полиция и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 13:18, ликвидировали полностью - в 13:20.В результате пожара в автомобиле «Ниссан Примера» оплавились панель, аккумулятор, пластмассовые детали, повреждено лобовое стекло. Из людей никто не пострадал.

Предположительно, возгорание произошло в результате замыкания электропроводки. В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU