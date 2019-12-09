Курянина отправили в колонию за избиение врача "скорой"

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-09T10:13:07+03:00

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Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 32-летнего жителя Курского района. Мужчину признали виновным по п. п. «б, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинении средней тяжести вреда здоровью лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, из хулиганских побуждений), рассказали в прокуратуре.

19 июля бригада скорой медицинской помощи приехал по вызову пациента, который жаловался на боли в груди. Доктора "скорой" провели обследование больного и сделали ему электрокардиограмму. А потом поставили диагноз, связанный с невролгией, в госпитализации мужчина не нуждался. Однако курянин стал требовать выдать ему справку о том, что он может участвовать в боях без правил. Получив отказ, курянин набросился на врача и стал избивать его. Пациент сломал ногу доктору, также медик получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в больницу в итоге.

Суд дал жителю Курского района полтора года колонии-поселения. В счет компенсации морального вреда в пользу потерпевшего доктора взыскали 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU