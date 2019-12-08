Слишком тонко: спасатели просят курян не выходить на лед

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-08T12:42:05+03:00

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На водоемах Курска толщина ледового покрытия сейчас составляет всего 2-3 сантиметра. Однако, как сообщает администрация города, на отдельных прудах рыбаки уже выходят на лед, чтобы порыбачить. В таких условиях это очень опасно.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидается неустойчивая погода. Днем температура воздуха будет достигать 4 градусов тепла. Поэтому спасатели просят любителей зимней рыбалки отказаться от посещения рек и прудов.

Безопасным считается лед толщиной не менее 7 сантиметров для одиночного выхода, для групп людей он должен быть не менее 15 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU