В Курске планируют построить шесть новых подземных переходов
Один обустроят в Сеймском округе и пять в Центральном
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В Курске могут появиться шесть новых подземных переходов. Согласно постановлению администрации об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения города, один переход обустроят в Сеймском округе и пять в Центральном. Речь идет об участках:
- ул. Энгельса (ост. "Соловьиная роща");
- пл. Перекальского;
- ул. Сонина;
- ул. К. Маркса – ул. Ломакина;
- ул. К. Маркса – ул. Тропинка;
- ул. Радищева (маг. "Стрела").
Добавим, что сейчас в Курске четыре надземных перехода и десять подземных.
ИСТОЧНИК KP.RU