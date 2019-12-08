В Курске планируют построить шесть новых подземных переходов

СЕГОДНЯ 12:32 2019-12-08T12:32:44+03:00

Один обустроят в Сеймском округе и пять в Центральном

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В Курске могут появиться шесть новых подземных переходов. Согласно постановлению администрации об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения города, один переход обустроят в Сеймском округе и пять в Центральном. Речь идет об участках:

- ул. Энгельса (ост. "Соловьиная роща");

- пл. Перекальского;

- ул. Сонина;

- ул. К. Маркса – ул. Ломакина;

- ул. К. Маркса – ул. Тропинка;

- ул. Радищева (маг. "Стрела").

Добавим, что сейчас в Курске четыре надземных перехода и десять подземных.

ИСТОЧНИК KP.RU