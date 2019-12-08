Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны уничтожили в Курской области

СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-08T12:08:26+03:00

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В поселке имени Куйбышева Рыльского района обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, звонок о находке поступил спасателям 7 декабря. На место отправили группу спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, а также сотрудников полиции. В итоге специалисты изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения артиллерийский снаряд 76 мм.

Сотрудники ГУ МЧС России по Курской области напоминает всем, что в случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно обратиться в «Службу спасения – 112».

ИСТОЧНИК KP.RU