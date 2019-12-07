2019-12-07T10:25:46+03:00
Деловой Курск

В Лесопожарный центр Курской области поступило почти сто единиц техники

В регионе надеются, это поможет восстановить зеленые насаждения
Ольга ДАНИЛОВА
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Восстанавливать леса помогут кусторезы, лесопосадочные машины, культиваторы, бороны, желудевые сеялкиВосстанавливать леса помогут кусторезы, лесопосадочные машины, культиваторы, бороны, желудевые сеялкиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В этом году в Лесопожарный центр Курской области поступило 95 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования на общую сумму 30,3 млн рублей, сообщили в администрации региона. Вся техника оснащена системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Для борьбы с лесными пожарами будут задействованы специально оборудованные автомобили УАЗ, тракторы, прокладывающие противопожарные минерализованные полосы, и разные виды радиостанций.

Восстанавливать леса помогут кусторезы, лесопосадочные машины, культиваторы, бороны, желудевые сеялки.

В Рыльское лесничество приобретен автомобиль повышенной проходимости – на нем инспекторы смогут совершать объезды для охраны лесного фонда.

К 25 декабря планируется поставка последней в этом году закупаемой единицы лесопожарной техники – трактора «Беларус - 82,1» с комплектующим навесным оборудованием.

Закупка техники идет в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Сохранение лесов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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