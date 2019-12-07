2019-12-07T09:54:48+03:00
Общество

Многодетным семьям Курской области компенсируют покупку школьной формы

Денежные выплаты будут ежегодными для тех, кто воспитывает шесть и более ребят
Ольга ДАНИЛОВА
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Выплаты возобновили и увеличилиВыплаты возобновили и увеличилиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Депутаты Курской областной Думы приняли ряд законов в социальной сфере. Так, одобрены изменения в Закон Курской области «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области». С 1 января 2020 года возобновляется предоставление ежегодной денежной выплаты многодетным семьям, имеющим шесть и более детей, на обеспечение школьной и спортивной формой. Выплата составит 7 583 рубля на мальчика и 8 692 рубля на девочку. Ранее такая компенсация уже существовала в регионе в течение 2014 года, но была отменена. Сейчас выплату вернули, ее размер увеличили более чем на треть.

Редакцию претерпел и закон «О прожиточном минимуме в Курской области». Изменен порядок расчета величины прожиточного минимума для детей, что позволило увеличить ежемесячное пособие семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Размер этой выплаты согласно внесенным изменениям в закон «О величине прожиточного минимума для детей в Курской области в целях осуществления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка на 2020 год» достигнет 10 107 рублей. До этого выплата составляла 7 529 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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