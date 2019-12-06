У сотрудницы курской ветклиники посетитель украл деньги

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-06T17:54:00+03:00

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Более 40 тысяч рублей лишилась сотрудница курской ветклиники, которая в этот день обналичила полученный займ и всю сумму оставила в сумке. Одним из посетителей клиники стал курянин, который привез на осмотр кошку. Пока с животным работали медики, мужчина зашел в служебное помещение, где обнаружил чужие личные вещи и украл найденные деньги. Сотрудники уголовного розыска просмотрели видеозаписи посетителей того дня, а затем проверили гостей и персонал.

Подозрение вызвал 27-летний молодой человек, пытавшийся срочно покинуть помещение. На следующий день он выехал на работу в другой регион. По возвращении в регион молодого человека задержали и доставили в отдел для проверки. Злоумышленник сознался в хищении и пояснил, что не собирался совершать преступление. Увидев чужие вещи, им овладело любопытство. За время поездки он успел потратить деньги на новогодние подарки для близких.

В ближайшее время он пообещал вернуть всю похищенную сумму. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU