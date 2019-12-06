2019-12-06T16:11:12+03:00
Звезды

В Курске открылась выставка слабослышащей художницы

Работы представлены в мэрии города
Ольга ДАНИЛОВА
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Маргарита владеет различными способами росписи ткани:Маргарита владеет различными способами росписи ткани:Фото: предоставлено пресс-службой
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В фойе администрации Курска открылась выставка произведений члена Курского регионального отделения Союза художников России Маргариты Бялынович «Романтика батика».

Выставка проводится в рамках Всероссийской декады инвалидов и приурочена к 25-летию творческой деятельности художницы.

Родилась Маргарита Бялынович в Воронеже. В раннем детстве вследствие болезни она потеряла слух. Однако природа наградила ее иным даром – умением создавать картины, поэтому с детства ее друзьями стали книги, альбомы для рисования и кисти. Эта любовь к рисованию переросла в дальнейшем в профессиональную деятельность, что позволило Маргарите стать членом Союза художников в 2000 году и получить творческую мастерскую.

Маргарита владеет различными способами росписи ткани: свободная роспись, холодный и горячий батик, роспись ткани с применением соли, техника «бандан» и другие. Она создала более 130 панно, а также большое количество утилитарных вещей, выполненных в этой технике (шарфы, палантины, шали).

В экспозиции представлено около 40 работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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