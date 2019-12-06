2019-12-06T16:02:19+03:00
Общество

В Курске стали чаще выписывать штрафы за парковку на газонах

Предлагают даже назначить контролеров на проблемных улицах
Ольга ДАНИЛОВА
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Многие автомобилисты уже привыкли парковаться, где им удобноМногие автомобилисты уже привыкли парковаться, где им удобноФото: Светлана ВОЛКОВА
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На заседании Межведомственного совета по предметам совместного ведения был затронут вопрос о штрафах за парковку транспорта на газонах.

В 2019 году в областном центре прошло 27 рейдов, меры принимаются также по сигналам от курян. Этого недостаточно, поэтому работа по привлечению к административной ответственности за самовольную парковку будет усилена, пообещали в мэрии.

- За четыре последних года в областном центре число составленных протоколов увеличилось в пять раз, в том числе за парковку на газонах в 4,4 раза. Причины роста нарушений - в дефиците парковочных мест, росте количества машин в городе, также на показатели повлияло усиление работы по выявлению нарушений, – считает глава Курска Виктор Карамышев.

Острее всего проблема с парковкой на газонах стоит на проспектах Победы, Дружбы и Вячеслава Клыкова, а также на проезде Сергеева.

Мэрия хочет усилить взаимодействие с УГИБДД УМВД РФ по Курской области, в том числе увеличить частоту совместных рейдов. Также поступило предложение назначить контролирующих специалистов по парковке на проблемных улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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