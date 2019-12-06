2019-12-06T15:03:26+03:00
Деловой Курск

Куряне с инвалидностью могут получить услуги кадастровой палаты на дому

Пригласить специалиста можно по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Выезд специалиста бесплатный, если человек с инвалидностью - собственник объекта недвижимостиВыезд специалиста бесплатный, если человек с инвалидностью - собственник объекта недвижимостиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Люди с инвалидностью и маломобильные граждане, проживающие в Курске и Курчатове, могут воспользоваться услугой выездного обслуживания кадастровой палаты. Специалисты приедут в удобное время, примут или доставят готовые для получения документы.

Речь идет об услугах по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), кадастровому учету или регистрации права на земельный участок, жилой дом, квартиру, гараж и другие объекты недвижимости.

Все выезды бесплатны при условии, что человек с инвалидностью является правообладателем объекта недвижимости. Оплачивается только государственная пошлина.

Пригласить специалиста на дом можно по телефону: 8 (4712) 72-40-01, по электронной почте: filial@46.kadastr.ru или лично оставить заявку в офисе Кадастровой палаты по Курской области по адресу: Курск, проезд Сергеева, 10А.

Услуги ведомства доступны также на сайте Федеральной кадастровой палаты. Для людей с нарушением зрения разработана специальная версия – на странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет или фон.

По номеру контактного центра: 8 (800) 100-34-34 можно получить доступную и полную информацию об услугах ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске открылась выставка слабослышащей художницы
В Курске стали чаще выписывать штрафы за парковку на газонах
Из Курска вывезли больше двух тонн мусора
В Курске преступники под видом проверки счетчиков обворовали пенсионерку
Курянин получил срок за удар полицейского в лицо
В Курске создали дополнительный отряд по отлову бродячих собак
В Курской области ночью произошло жестокое убийство
В Курской области объявили войну снюсу
Под Курском сотрудники ГИБДД отказался от взятки в 30 тысяч рублей
В Курске водитель сбил школьницу и скрылся
Куряне смогут бесплатно сделать флюораграфию
В Курской области открылась "горячая линия" по вопросам оказания медпомощи
Задержан курянин, незаконно спиливший 11 елей
Служить в армию отправятся почти 1400 курян
Новую школу под Курском сдадут 25 декабря
В Курске откроется Центр компетенций по вопросам городской среды
Курского студента задержали за распространение "травы"
В Курской области мошенники представляются беженцами
18-летнего курянина судят за убийство, кражи и избиения
В Курске "Нива" врезалась в припаркованный МАЗ
Курян приглашают на День открытых дверей в налоговую