Куряне с инвалидностью могут получить услуги кадастровой палаты на дому

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-06T15:03:26+03:00

Выезд специалиста бесплатный, если человек с инвалидностью - собственник объекта недвижимости Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Люди с инвалидностью и маломобильные граждане, проживающие в Курске и Курчатове, могут воспользоваться услугой выездного обслуживания кадастровой палаты. Специалисты приедут в удобное время, примут или доставят готовые для получения документы.

Речь идет об услугах по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), кадастровому учету или регистрации права на земельный участок, жилой дом, квартиру, гараж и другие объекты недвижимости.

Все выезды бесплатны при условии, что человек с инвалидностью является правообладателем объекта недвижимости. Оплачивается только государственная пошлина.

Пригласить специалиста на дом можно по телефону: 8 (4712) 72-40-01, по электронной почте: filial@46.kadastr.ru или лично оставить заявку в офисе Кадастровой палаты по Курской области по адресу: Курск, проезд Сергеева, 10А.

Услуги ведомства доступны также на сайте Федеральной кадастровой палаты. Для людей с нарушением зрения разработана специальная версия – на странице можно увеличить шрифт, изменить его цвет или фон.

По номеру контактного центра: 8 (800) 100-34-34 можно получить доступную и полную информацию об услугах ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU