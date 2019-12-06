Из Курска вывезли больше двух тонн мусора

СЕГОДНЯ 14:53 2019-12-06T14:53:37+03:00

Пожаловаться на свалку можно по телефону Фото: Светлана ВОЛКОВА

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На спуске к реке Сейм в районе улицы Энгельса региональный комитет экологической безопасности и природопользования на территории лесного массива организовал уборку.

В ликвидации несанкционированной свалки участвовали сотрудники комитета, городской администрации, АО «Спецавтобаза по уборке города Курска».

- Необходимо соблюдать экологическую культуру и не только не оставлять после себя мусор на улицах, но и вовремя убирать то, что уже образовалась на общественных территориях. Работа по уборке будет продолжена», - прокомментировал председатель комитета Константин Поляков.

По вопросу образования несанкционированных свалок можно обращаться в областной комитет экологии по дежурному телефону: 8-930-764-73-00.

ИСТОЧНИК KP.RU