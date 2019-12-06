2019-12-06T14:07:44+03:00
Происшествия

В Курске преступники под видом проверки счетчиков обворовали пенсионерку

Полиция разыскивает подозреваемых мужчину и женщину
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
У женщины забрали 58 тысяч рублейУ женщины забрали 58 тысяч рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в краже сбережений 88-летней пенсионерки. Пара около часа дня пришла к пожилой курянке, проживающей на улице 1-я Пушкарная, представившись сотрудниками коммунальных служб. Гости заявили о необходимости проверить водяные счетчики. В то время как мужчина делал вид, что снимает показания приборов учета, его сообщница искала сбережения. После визита пожилая женщина обнаружила пропажу 58 тысяч рублей, которые хранила в кошельке на столе. После этого пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют курянам проверять документы у лиц, которые пытаются под разными предлогами войти в квартиру. Предпочтительно вовсе не открывать дверь тем, чей визит не был согласован заранее. Чтобы обезопасить себя, пожилые люди могут сообщить о незваных гостях соседям, родственникам или обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

Приметы подозреваемых:

1. Женщина на вид: 35-40 лет, среднего телосложения, рост 160 см. Одета: черная вязаная шапка, черное пальто, черные перчатки, черные сапоги.

2. Мужчина на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения. Одет: черная куртка, черная шапка.

Если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемых лицах, убедительная просьба сообщить об этом в полицию. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске открылась выставка слабослышащей художницы
В Курске стали чаще выписывать штрафы за парковку на газонах
Куряне с инвалидностью могут получить услуги кадастровой палаты на дому
Из Курска вывезли больше двух тонн мусора
Курянин получил срок за удар полицейского в лицо
В Курске создали дополнительный отряд по отлову бродячих собак
В Курской области ночью произошло жестокое убийство
В Курской области объявили войну снюсу
Под Курском сотрудники ГИБДД отказался от взятки в 30 тысяч рублей
В Курске водитель сбил школьницу и скрылся
Куряне смогут бесплатно сделать флюораграфию
В Курской области открылась "горячая линия" по вопросам оказания медпомощи
Задержан курянин, незаконно спиливший 11 елей
Служить в армию отправятся почти 1400 курян
Новую школу под Курском сдадут 25 декабря
В Курске откроется Центр компетенций по вопросам городской среды
Курского студента задержали за распространение "травы"
В Курской области мошенники представляются беженцами
18-летнего курянина судят за убийство, кражи и избиения
В Курске "Нива" врезалась в припаркованный МАЗ
Курян приглашают на День открытых дверей в налоговую