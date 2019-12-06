В Курске преступники под видом проверки счетчиков обворовали пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-06T14:07:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции разыскивают мужчину и женщину, подозреваемых в краже сбережений 88-летней пенсионерки. Пара около часа дня пришла к пожилой курянке, проживающей на улице 1-я Пушкарная, представившись сотрудниками коммунальных служб. Гости заявили о необходимости проверить водяные счетчики. В то время как мужчина делал вид, что снимает показания приборов учета, его сообщница искала сбережения. После визита пожилая женщина обнаружила пропажу 58 тысяч рублей, которые хранила в кошельке на столе. После этого пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют курянам проверять документы у лиц, которые пытаются под разными предлогами войти в квартиру. Предпочтительно вовсе не открывать дверь тем, чей визит не был согласован заранее. Чтобы обезопасить себя, пожилые люди могут сообщить о незваных гостях соседям, родственникам или обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного 102.

Приметы подозреваемых:

1. Женщина на вид: 35-40 лет, среднего телосложения, рост 160 см. Одета: черная вязаная шапка, черное пальто, черные перчатки, черные сапоги.

2. Мужчина на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., среднего телосложения. Одет: черная куртка, черная шапка.

Если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемых лицах, убедительная просьба сообщить об этом в полицию. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU