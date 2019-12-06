Курянин получил срок за удар полицейского в лицо

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-06T13:32:53+03:00

Три с половиной года нарушителю придется провести в колонии

Изменить размер текста: A A

Курский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 36-летнего сельского жителя. Его признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей).

- 18 июня участковый уполномоченный территориального ОМВД прибыл в поселок Петрин Курского района для проверки прежде судимого, который находился под административным надзором из-за неисполнения требований о явке в отдел полиции для контроля, - рассказали в прокуратуре.

Участковый предложил курянину проехать в ОМВД. В ответ на это мужчина ударил полицейского в лицо.

Жителю Курского района по совокупности приговоров суд дал три с половиной года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU