2019-12-06T13:32:53+03:00
Происшествия

Курянин получил срок за удар полицейского в лицо

Три с половиной года нарушителю придется провести в колонии
Ольга ДАНИЛОВА
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Суд вынес приговор по совокупностиСуд вынес приговор по совокупностиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курский районный суд вынес приговор по уголовному делу против 36-летнего сельского жителя. Его признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей).

- 18 июня участковый уполномоченный территориального ОМВД прибыл в поселок Петрин Курского района для проверки прежде судимого, который находился под административным надзором из-за неисполнения требований о явке в отдел полиции для контроля, - рассказали в прокуратуре.

Участковый предложил курянину проехать в ОМВД. В ответ на это мужчина ударил полицейского в лицо.

Жителю Курского района по совокупности приговоров суд дал три с половиной года исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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