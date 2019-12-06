В Курске создали дополнительный отряд по отлову бродячих собак

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-06T12:43:47+03:00

В мэрии считают, что в городе еще слишком много бездомных животных, которых нужно отловить Фото: СОЦСЕТИ

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В этом году основным подрядчиком по отлову бездомных животных в Курске было общество с ограниченной ответственностью «Добрый город», с которым, по итогам аукционов, были заключены несколько муниципальных контрактов на общую сумму 7 256 000 рублей, подрядчик отловил чуть менее тысячи собак.

- Стоить отметить, что претензий к качеству работы «Доброго города» у заказчика - комитета ЖКХ города Курска - нет. Но бродячих собак в областном центре довольно много и одному подрядчику сложно решить эту проблему, - пояснили решение в мэрии Курска.

В связи с этим в администрации города решили создать дополнительный отряд по отлову и содержанию безнадзорных животных. Этой работой займется «Спецавтобаза по уборке города». В дополнение к существующим в деревне Чаплыгино вольерам, на территории САБ построены новые. Одновременно там можно содержать около ста животных, заверили в мэрии.

- Появление такого отряда совсем не означает, что город не готов сотрудничать с другими организациями. В следующем году на отлов и содержание бродячих животных снова будет объявлен конкурс. А в конце этого года свои силы в этой работе попробует отряд «Спецавтобазы», с которой городской комитет ЖКХ заключил муниципальный контракт сроком на один месяц, - отметили чиновники.

- Законодательство о контрактной системе позволяет осуществлять закупку у единственного поставщика, если сумма контракте не превышает трехсот тысяч, - пояснил решение председатель комитета ЖКХ Курска Сергей Цуканов.

ИСТОЧНИК KP.RU