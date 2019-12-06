2019-12-06T10:50:25+03:00
Общество

В Курской области объявили войну снюсу

В регионе ужесточат работу по пресечению продажи никотинсодержащих продуктов несовершеннолетним
Ольга ДАНИЛОВА
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Профилактика суицидов и запрещение продажи снюса несовершеннолетним - основные вопросы, на которые обратила внимание детский омбудсменПрофилактика суицидов и запрещение продажи снюса несовершеннолетним - основные вопросы, на которые обратила внимание детский омбудсменФото: Светлана ВОЛКОВА
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Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова выразила обеспокоенность по поводу употребления подростками снюса - никотинсодержащего продукта. В России его продажа запрещена с 2015 года как «сосательного табака». Однако снюс завозят в страну под видом жевательного табака.

Законопроект о его запрете готовится депутатами Госдумы РФ. А пока закон не принят, в регионе обещают усилить работу по пресечению продажи никотинсодержащих продуктов несовершеннолетним.

Детский омбудсмен сообщила также о завершении формирования аппарата уполномоченного. В него вошли шесть человек и теперь он находится по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 17.

- Основная часть нашей работы - рассмотрение обращений. С августа к нам поступило более 230 жалоб. Все они были отработаны. Большинство обращений связано с семейными вопросами, когда, например, родители после развода делят одного ребенка между собой. Это самая тяжелая категория дел, - отметила Наталья Листопадова.

Также Уполномоченный по правам ребенка ежедневно получает порядка 12-18 обращений через социальные сети. По словам Натальи Листопадовой, такой способ связи с омбудсменом активно используют, в том числе, несовершеннолетние. При этом чаще они обращаются не с просьбами о помощи, а с какими-то предложениями.

Для профилактики детских суицидов в регионе на 18-20 декабря запланирован семинар для психологов и социальных педагогов курских школ. Главным спикером выступит известный кризисный психолог Михаил Хасьминский. Планируется, что в семинаре примут участие более тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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