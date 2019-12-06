2019-12-06T10:04:16+03:00
Происшествия

Под Курском сотрудники ГИБДД отказался от взятки в 30 тысяч рублей

А водителя, пытавшегося дать деньги оштрафовали и лишили прав
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин попал под суд за попытку откупитьсяКурянин попал под суд за попытку откупитьсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Беловский районный суд вынес приговор курянину, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД.

Как установлено в суде, полицейские, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановили автомобиль под управлением местного жителя. Выяснилось, что мужчина был за рулем пьяным.

- Пытаясь избежать лишения прав, курянин предложил сотрудникам ГИБДД взятку в 30 тысяч рублей. На предупреждения о возможных последствиях таких действий не реагировал, - рассказали в прокуратуре.

В итоге суд оштрафовал жителя Беловского района на 50 тысяч рублей.

За вождение в пьяном виде водителя лишили прав на два с половиной года и оштрафовали на 30 тысяч рубллей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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