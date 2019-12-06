Под Курском сотрудники ГИБДД отказался от взятки в 30 тысяч рублей
Беловский районный суд вынес приговор курянину, который пытался дать взятку сотруднику ГИБДД.
Как установлено в суде, полицейские, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановили автомобиль под управлением местного жителя. Выяснилось, что мужчина был за рулем пьяным.
- Пытаясь избежать лишения прав, курянин предложил сотрудникам ГИБДД взятку в 30 тысяч рублей. На предупреждения о возможных последствиях таких действий не реагировал, - рассказали в прокуратуре.
В итоге суд оштрафовал жителя Беловского района на 50 тысяч рублей.
За вождение в пьяном виде водителя лишили прав на два с половиной года и оштрафовали на 30 тысяч рубллей.
ИСТОЧНИК KP.RU