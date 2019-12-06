2019-12-06T09:57:45+03:00
Происшествия

В Курске водитель сбил школьницу и скрылся

Очевидцев ДТП просят обратиться в полицию
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла в районе улицы СтуденческойАвария произошла в районе улицы СтуденческойФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 5 декабря примерно в 17 часов 40 минут на улице Студенческая в районе дома 1.

- Машина ехала со стороны улицы 50 Лет Октября в направлении улицы Студенческая Курска. Здесь автомобиль сбил 14-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения машины, - рассказали в ГИБДД региона.

Водитель скрылся с места ДТП. В результате ДТП девочка-пешеход получила травмы. Свидетелей и очевидцев аварии, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по этому факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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