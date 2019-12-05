2019-12-05T17:55:57+03:00
Общество

Куряне смогут бесплатно сделать флюораграфию

Выездная акция пройдет на улице Карла Маркса
Ольга ДАНИЛОВА
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Горожанам предлагают пройти обследованиеГорожанам предлагают пройти обследованиеФото: Светлана ВОЛКОВА
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6 декабря врачи Курского противотуберкулезного диспансера проведут выездную акцию на площадке у торгового центра «Мега ГРИНН» (Курск, ул. К. Маркса, 68). Врач-фтизиатр и лаборант-рентгенолог проверят органы дыхания на наличие воспалительных заболеваний и туберкулеза.

Цифровой мобильный флюорограф будет работать у торгового центра с 10:00 до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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