2019-12-05T17:37:32+03:00
Общество

В Курской области открылась "горячая линия" по вопросам оказания медпомощи

Звонить можно в рабочее время
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожаловаться на качество медпомощи теперь можно по телефонуПожаловаться на качество медпомощи теперь можно по телефонуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Горячая линия для приема обращений действует в региональном комитете здравоохранения. Если у вас есть информация о том, что нормы оказания медицинской помощи не соблюдаются, вы можете обратиться по телефону: 8 (4712) 58-78-86. Линия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

В комитете здравоохранения Курской области продолжает также работу горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения и льготных лекарств. С вопросами можно обращаться по телефону: 8 (4712) 58-67-19. График работы такой же.

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения также открыта круглосуточная горячая линия для приема обращений граждан о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов, номер телефона: 8-800-500-18-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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