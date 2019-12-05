2019-12-05T16:10:12+03:00
Происшествия

Задержан курянин, незаконно спиливший 11 елей

Продажа новогодних деревьев будет открыта после 15 декабря
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян предупреждают о штрафах за незаконную рубку деревьевКурян предупреждают о штрафах за незаконную рубку деревьевФото: Светлана ВОЛКОВА
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Государственные лесные инспектора и сотрудники лесохозяйственного предприятия «Льговлес» во время совместного патрулирования хвойных насаждений в Курчатовском районе обнаружили факт незаконной рубки 11 деревьев ели.

Полицейским удалось отыскать свидетелей, которые заметили возле места происшествия подозрительный транспорт. Личность нарушителя установлена, им оказался 58-летний житель Курчатовского района.

Размер вреда, причиненного лесу незаконной рубкой 11 елей, составил 20,4 тысячи рублей. Нарушитель раскаялся и возместил вред. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Как отметил и.о. председателя комитета лесного хозяйства Курской области Олег Поляков, купить хвойные деревья можно будет после 15 декабря в предприятиях лесного хозяйства. Средняя цена за одну сосну составит 400 рублей. Новогодние деревья выращены лесоводами на специальных плантациях, их рубка никакого вреда лесам не наносит.

Курян просят о всех нарушениях лесного законодательства сообщать по телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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