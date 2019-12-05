2019-12-05T15:32:48+03:00
Политика

Служить в армию отправятся почти 1400 курян

Каждый третий призывник - с высшим и средним специальным образованием
Ольга ДАНИЛОВА
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Армейские традиции чтят в регионеАрмейские традиции чтят в регионеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Призывная кампания стартовала 1 октября и завершится 25 декабря. Более тысячи курян уже направлены к месту службы в пределах Западного военного округа. Очень востребованы водители грузовых автомобилей.

В Курской области выросло число призывников с высшим и средним специальным образованием. Весной 2019 года таких юношей было порядка 20%, в этом призыве их уже более 30%.

- Образование имеет большое значение для военной службы: год от года в армии растет количество современной техники, для ее освоения нужны грамотные специалисты. Не мене важно и здоровье будущих защитников Родины. Сейчас медиками проводится двойное тестирование молодых людей на употребление наркотиков, по результатам составляется электронная база, - подчеркнул военный комиссар Курской области Владимир Родионов.

На сегодняшний день норма призыва уже выполнена в Центральном и Сеймском округах города Курска, Беловском, Касторенском, Советском, Золотухинском, Черемисиновском, Щигровском районах. В числе отстающих Дмитриевский, Льговский, Курчатовский и Октябрьский районы, город Курчатов. В целом в области стало меньше уклонистов. В этот призыв их меньше тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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