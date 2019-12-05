В Курске откроется Центр компетенций по вопросам городской среды

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-05T13:27:36+03:00

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Центр займется проектированием общественных пространств и визуальным обликом территорий, сопровождением проектов, аудитом городской среды, разработкой современных стандартов благоустройства. Предполагается обучать и вовлекать в работу молодых специалистов.

- Центр компетенций создается по рекомендации Минстроя России, чтобы обеспечить высокое качество мероприятий по благоустройству. Внешнее оформление городского пространства – один из критериев оценки индекса качества городской среды, – отметил заместитель губернатора Алексей Смирнов.

Как рассказала советник губернатора Анна Коновалова, в центре будет несколько структурных подразделений: архитектурное, дизайнерское, методическое.

Архитектурное подразделение будет создавать проекты общественных пространств, методическое – сопровождать и контролировать исполнение проектов в муниципалитетах, заниматься дизайн-кодом и другими вопросами, связанными с городской средой. Специалисты дизайнерского отдела займутся визуальным оформлением концепции архитекторов.

- Сейчас идет набор специалистов – архитекторов, дизайнеров, проектировщиков. Особо хочу отметить: все из Курска, они как никто другой погружены в тему и знают все острые и проблемные места городского благоустройства именно в нашем регионе. Мы ставим целью развить сообщество экспертов-практиков, объединённых идеей развития городской среды, – сказала Анна Коновалова.

Подобные центры уже существуют в Татарстане, Якутии, Тульской, Нижегородской и Мурманской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU