2019-12-05T13:27:36+03:00
Деловой Курск

В Курске откроется Центр компетенций по вопросам городской среды

Идет набор специалистов – архитекторов, дизайнеров, проектировщиков
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Внешний облик Курска хотят улучшитьВнешний облик Курска хотят улучшитьФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Центр займется проектированием общественных пространств и визуальным обликом территорий, сопровождением проектов, аудитом городской среды, разработкой современных стандартов благоустройства. Предполагается обучать и вовлекать в работу молодых специалистов.

- Центр компетенций создается по рекомендации Минстроя России, чтобы обеспечить высокое качество мероприятий по благоустройству. Внешнее оформление городского пространства – один из критериев оценки индекса качества городской среды, – отметил заместитель губернатора Алексей Смирнов.

Как рассказала советник губернатора Анна Коновалова, в центре будет несколько структурных подразделений: архитектурное, дизайнерское, методическое.

Архитектурное подразделение будет создавать проекты общественных пространств, методическое – сопровождать и контролировать исполнение проектов в муниципалитетах, заниматься дизайн-кодом и другими вопросами, связанными с городской средой. Специалисты дизайнерского отдела займутся визуальным оформлением концепции архитекторов.

- Сейчас идет набор специалистов – архитекторов, дизайнеров, проектировщиков. Особо хочу отметить: все из Курска, они как никто другой погружены в тему и знают все острые и проблемные места городского благоустройства именно в нашем регионе. Мы ставим целью развить сообщество экспертов-практиков, объединённых идеей развития городской среды, – сказала Анна Коновалова.

Подобные центры уже существуют в Татарстане, Якутии, Тульской, Нижегородской и Мурманской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержан курянин, незаконно спиливший 11 елей
Служить в армию отправятся почти 1400 курян
Новую школу под Курском сдадут 25 декабря
Курского студента задержали за распространение "травы"
В Курской области мошенники представляются беженцами
18-летнего курянина судят за убийство, кражи и избиения
В Курске "Нива" врезалась в припаркованный МАЗ
Курян приглашают на День открытых дверей в налоговую
В Курске капитально отремонтируют школу номер 11
В Курске презентовали книгу участника Великой Отечественной войны
Игорь Крутой подарил щенка курскому мальчику
В Курске экс-борца с коррупцией будут судить за взятку
В Курске потеплеет до плюс четырех градусов
С 1 января из Курска в Санкт-Петербург можно будет летать чаще
Желая получить кредит, курянин перевел мошенникам деньги
За сутки в Курской области количество ДТП увеличилось в два раза
Под Курском перезахоронили останки 67 погибших воинов
В прокуратуре Курской области будет работать горячая линия
В Курске осудили мошенницу из Владимирской области
Рождественская торговля в Курске будет организована в «Новогодних домиках»
В Курске председатель гаражно-строительного кооператива похищал взносы
На Курском почтамте заработала почта Деда Мороза
Под Курском перевернулась иномарка
В Курске обнаружили псевдочуму птиц
В Курской области стартовал месячник по охране хвойных насаждений
В Курской области заработала горячая линия по проблемам образования
В Курской области собирают гуманитарный груз детям ДНР
Куряне смогут летать напрямую в Сочи