2019-12-05T13:09:46+03:00
Происшествия

В Курской области мошенники представляются беженцами

Двое курян отдали им 270 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян предупреждают о мошенничествахКурян предупреждают о мошенничествахФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курской области зарегистрировано мошенничество, когда аферисты выдают себя за беженцев. В Железногорскую полицию обратились двое пожилых железногорцев, которые стали жертвами мошенников. Пенсионеры рассказали, что злоумышленники подошли к ним на улице и попросили помощи, рассказав, что они беженцы.

Преступники сказали, что очень нуждаются в деньгах и вот-вот должны получить перевод от родственников, но вот счета у них в банке нет, поэтому попросили у курян разрешения воспользоваться их счетом, чтобы получить перевод из другого государства. Буквально через несколько минут неизвестные сообщили, что им пришло смс-сообщение об отправке денег, которые можно обналичить только через сутки. После мошенники попросили у пожилых людей взаймы только на одни сутки, до того как получат переведенные средства. В залог они оставили набор электроинструментов. В первом случае железногорец одолжил 240 тысяч рублей, во втором – 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, помнить самим и рассказать свои родственникам, особенно пожилым – не верить на слово малознакомым гражданам и никому не переводить деньги, ни при каких условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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