18-летнего курянина судят за убийство, кражи и избиения

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-05T12:09:54+03:00

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СК передал в суд уголовное дело против 18-летнего жителя Курска. Его обвиняют по пункту «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), а также в двух преступлениях по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию), трех эпизодах кражи и в убийстве.

По версии следствия, ночью 31 мая во дворе дома № 5 по улице Степана Разина Курска между пьяным парнем и его 26-летним знакомым произошла ссора, в ходе которой обвиняемый стал жестоко избивать противника. Также он несколько раз ударил фрагментом бетонной плитки в голову мужчине. От этих ударов он и скончался на месте происшествия.

Кроме того, до этого парень во время ссоры ударил своего 17-летнего знакомого в шею острым предметом, причинив легкий вред здоровью.

Помимо этого он в мае 2019 года совершил пять краж из магазинов, сказали в СК. Теперь суд вынесет приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU