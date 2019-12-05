В Курске "Нива" врезалась в припаркованный МАЗ

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-05T11:35:19+03:00

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ДТП произошло 4 декабря примерно в 22:05. 21-летний водитель автомобиля "Нива Шевроле" ехал со стороны Первого Промышленного переулка по улице 1-я Гуторовская. Напротив дома 19 по улице 1-я Гуторовская по предварительным данным он не справился с управлением и врезался в МАЗ 5337, припаркованный около дома 19.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля "Нива Шевроле" получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU