В Курске "Нива" врезалась в припаркованный МАЗ
Травмы получила 17-летняя девушка
Авария произошла в сумеркахФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 4 декабря примерно в 22:05. 21-летний водитель автомобиля "Нива Шевроле" ехал со стороны Первого Промышленного переулка по улице 1-я Гуторовская. Напротив дома 19 по улице 1-я Гуторовская по предварительным данным он не справился с управлением и врезался в МАЗ 5337, припаркованный около дома 19.
В результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля "Нива Шевроле" получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU