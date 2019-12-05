Курян приглашают на День открытых дверей в налоговую

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-05T10:05:29+03:00

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В налоговых инспекциях Курской области пройдет Общероссийский день приема граждан.

По вопросам налогового законодательства прием будет проходить 12 декабря с 09:00 до 20:00 часов в УФНС России по Курской области по адресу: ул. Горького, д.37, а также по адресам места нахождения Межрайонных ИФНС России по Курской области и ИФНС по Курску.

Личный прием граждан проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). Прием заявителей при их согласии будет проходить также в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи и аудиосвязи.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8(4712) 52-13-49.

ИСТОЧНИК KP.RU