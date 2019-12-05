2019-12-05T10:05:29+03:00
Деловой Курск

Курян приглашают на День открытых дверей в налоговую

Записаться можно по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
День открытых дверей пройдет 12 декабряДень открытых дверей пройдет 12 декабряФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В налоговых инспекциях Курской области пройдет Общероссийский день приема граждан.

По вопросам налогового законодательства прием будет проходить 12 декабря с 09:00 до 20:00 часов в УФНС России по Курской области по адресу: ул. Горького, д.37, а также по адресам места нахождения Межрайонных ИФНС России по Курской области и ИФНС по Курску.

Личный прием граждан проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). Прием заявителей при их согласии будет проходить также в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи и аудиосвязи.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 8(4712) 52-13-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
18-летнего курянина судят за убийство, кражи и избиения
В Курске "Нива" врезалась в припаркованный МАЗ
В Курске капитально отремонтируют школу номер 11
В Курске презентовали книгу участника Великой Отечественной войны
Игорь Крутой подарил щенка курскому мальчику
В Курске экс-борца с коррупцией будут судить за взятку
В Курске потеплеет до плюс четырех градусов
С 1 января из Курска в Санкт-Петербург можно будет летать чаще
Желая получить кредит, курянин перевел мошенникам деньги
За сутки в Курской области количество ДТП увеличилось в два раза
Под Курском перезахоронили останки 67 погибших воинов
В прокуратуре Курской области будет работать горячая линия
В Курске осудили мошенницу из Владимирской области
Рождественская торговля в Курске будет организована в «Новогодних домиках»
В Курске председатель гаражно-строительного кооператива похищал взносы
На Курском почтамте заработала почта Деда Мороза
Под Курском перевернулась иномарка
В Курске обнаружили псевдочуму птиц
В Курской области стартовал месячник по охране хвойных насаждений
В Курской области заработала горячая линия по проблемам образования
В Курской области собирают гуманитарный груз детям ДНР
Куряне смогут летать напрямую в Сочи