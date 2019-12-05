В Курске капитально отремонтируют школу номер 11

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-05T09:23:10+03:00

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Здание курской школы № 11 по улице Антокольского, 1, будет капитально отремонтировано. Как сообщили в городском комитете образования, аукцион на проведение капремонта состоялся.

2 декабря департамент строительства и развития дорожной сети Курска подписал контракт с ООО «Управление капитального строительства» на сумму более 48 миллионов рублей. Часть работ будет выполнена уже в этом году: специалисты проведут демонтаж старых оконных блоков и перекрытий, вместо них установят новые. Если позволит погода, заменят и кровлю. Остальные работы, в том числе и по внутренней отделке помещений, будут выполнены в следующем году. Срок завершения капремонта - 10 августа 2020 года.

Кроме того, завершается разработка проектно-сметной документации на строительство средней общеобразовательной школы № 12 по улице Полевой в Курске. За основу был взят проект школы № 60, построенной на проспекте Победы, с некоторыми поправками: новая школа, рассчитанная на 550 мест, будет трехэтажной и без бассейна. Проект должен пройти экспертизу, после чего определится сметная стоимость строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU