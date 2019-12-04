2019-12-04T18:04:31+03:00
Общество

В Курске презентовали книгу участника Великой Отечественной войны

Петр Михин прошел «Ржевскую мясорубку» и Курскую дугу
Ольга ДАНИЛОВА
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Петр Алексеевич - личность уникальнаяПетр Алексеевич - личность уникальнаяФото: Светлана ВОЛКОВА
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В культурном центре «Свиридовский» прошла презентация книги участника Великой Отечественной войны Петра Михина «Внукам о войне».

Петр Алексеевич - личность уникальная. Он родился 2 марта 1921 года, на фронт попал, будучи студентом Ленинградского пединститута, прошел тяжелейшие испытания Второй мировой - «Ржевскую мясорубку» и Курскую дугу, форсировал Днестр, был трижды ранен и много раз контужен. Петр Михин участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, что можно проследить по его наградам: медалям за освобождение Белграда и Праги, за взятие Будапешта и Вены, а также орденам Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды.

Книги его интересны тем, что это рассказ фронтовика, три с половиной года пребывавшего в горниле войны: автор служил в разведке и артиллерии, командовал взводом, батареей, дивизионом.

Книга «Внукам о войне» дополнена воспоминаниями о боевых друзьях и военными историями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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