2019-12-04T16:42:55+03:00
Происшествия

В Курске экс-борца с коррупцией будут судить за взятку

Полицейского задержали сотрудники ФСБ
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело передали в судДело передали в судФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завершил расследование уголовного дела против бывшего старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курску, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки).

По версии следствия 19 сентября примерно в 11 часов 45 минут экс-полицейский на стоянке автодороги в Курске получил от представителя одной из организаций города взятку в сто тысяч рублей за помощь в отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и проведения по нему проверочных мероприятий.

После получения и денег обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Курской области.

Приказом начальника УМВД России по Курской области он уволен со службы в органах внутренних дел с 23 сентября 2019 года.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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