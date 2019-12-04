В Курске потеплеет до плюс четырех градусов

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-04T16:33:10+03:00

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В Курске на смену небольшим морозам 5 декабря придет оттепель. Температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов мороза, а днем повысится до +1…+4 градусов тепла.

Ночью ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Местами туман, ночью в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13, местами порывы до 15 м/с, днем 6-11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU