С 1 января из Курска в Санкт-Петербург можно будет летать чаще

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-04T16:05:45+03:00

Самолеты будут курсировать четыре раза в неделю

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Сейчас рейсы «Курск – Санкт-Петербург» осуществляются еженедельно по понедельникам и пятницам. Расписание полетов следующее: отправление из Санкт-Петербурга в 16:25, прилет в Курск в 18:20; отправление из Курска в 18:55, прилет в Санкт-Петербург в 20:55.

Как рассказали в комитете транспорта и автомобильных дорог Курской области, с 1 января 2020 года частота авиарейсов в северную столицу увеличится до четырех раз в неделю. Самолеты будут летать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Расписание уточняется.

Цена билета в одном направлении от 3600 рублей. Осуществлять перевозку пассажиров будут 50-местные самолеты канадского производства Bombardier CRJ-100/200.

ИСТОЧНИК KP.RU